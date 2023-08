Dal 19 settembre il nuovo corso arbitri della sezione AIA di Vicenza

𝗔𝗥𝗕𝗜𝗧𝗥𝗜 • Prenderà il via martedì 𝟭𝟵 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, alle ore 20.30, nella sede di via Natale del Grande 10/12 (sotto i distinti dello stadio Romeo Menti) il nuovo corso arbitri della sezione “Bertoli” di Vicenza.

Il corso, gratuito, é aperto a ragazzi e ragazzi che saranno seguiti da 𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 che, in una serie di incontri, spiegheranno ed illustreranno tutte le regole del calcio.

Ricordiamo che per gli Under 18 c’è la possibilità del doppio tesseramento 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗼-𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 per conosce il mondo dell’arbitraggio senza dover rinunciare al calcio giocato.