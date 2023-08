Annullata l’amichevole di giovedì tra LR Vicenza e Unione La Rocca Altavilla

CALCIO – La società LR Vicenza comunica che è stata annullata l’amichevole in programma domani, giovedì 3 agosto alle ore 18:30, contro l’Unione La Rocca Altavilla, a causa della defezione di molti giocatori biancorossi colpiti da gastroenterite virale.

Tali giocatori rientreranno tra oggi e domani in gruppo per allenamenti differenziati, in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro la Feralpisalò, in programma domenica 6 agosto.

La società biancorossa desidera ringraziare l’Unione La Rocca Altavilla per la disponibilità dimostrata, auspicando di poter riprogrammare tale gara in futuroz