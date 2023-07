La Rangers Rugby Vicenza ingaggia Conrado Roura e Fidel Sanchez Valarolo

RUGBY TOP 10 – Due nuovi acquisti in casa Rangers Rugby Vicenza.

Conrado Roura, nato il 28 febbraio 1996 a Cordoba (ARG), è alto 192 cm per 102 kg. Flanker o all’occorrenza numero otto, Conrado è cresciuto nel Palermo Bajo Club, parte dell’Unión Cordobesa de Rugby. Ha partecipato con la Nazionale Argentina alla Rugby World Cup Under 20 in Francia nel 2016 conquistando il terzo posto assoluto. Ha proseguito poi la carriera internazionale nell’Argentina Seven, con la partecipazione alla Rugby World Cup Seven 2018 a San Francisco (USA) oltre ad 11 tappe del Circuito Mondiale Seven. Successivamente ha giocato nella Super Liga Americana Rugby con i Dogos XV, la prima selezione di Cordoba e nella stagione 2021 con l’Atletico Penarol Rugby ottenendo il secondo posto assoluto. Nelle ultime due stagioni ha militato nei Dallas Jackals, club texano della Major League Rugby, il campionato professionistico degli Stati Uniti d’America.

L’altro volto nuovo é quello di Fidel Sanchez Valarolo, utility back classe 2001, proveniente dalla Lazio.

Fidel Sanchez Valarolo, nato l’8 agosto 2001 a Cordoba (ARG), ed in possesso del passaporto italiano, è alto 184 cm per 95 kg. Cresciuto rugbysticamente nel Palermo Bajo Club, inserito nell’Union Cordobesa de Rugby, il giovane utility back ha già fatto il suo esordio in Italia: prima con il Piacenza Rugby nel 21-22 in Serie B, ed in seguito nella seconda parte di stagione 22-23 alla Lazio in Serie A.

Fidel detto “El Potro”, ha già una connessione con i biancorossi: nel corso della finale promozione di Prato tra Rangers Vicenza e Lazio, fu proprio lui infatti a segnare la meta in bandierina dell’iniziale vantaggio laziale.