Lorenzo Casetti alla dodicesima stagione con la Migross Asiago Hockey

HOCKEY GHIACCIO – Conferme in casa Migross Asiago: Lorenzo Casetti vestirà la maglia giallorossa anche per la stagione 2023/24!

Arrivato sull’Altopiano nel 2012 è diventato con il passare del tempo una colonna portante della difesa e dello spogliatoio stellato.

Per il numero 17 si tratta della 12° stagione in Giallorosso.

La sua dedizione e il suo impegno sono noti a tutti e lo testimonia la sua Iron Man streak (partite giocate consecutivamente): iniziata il 4 gennaio 2017 ed interrottasi a quota 352 match il gennaio scorso.

Nella passata stagione ha fatto registrare 1 rete e 5 assist in campionato e 1 gol e 4 assist in Continental Cup.

L’assistente capitano tira le somme sull’annata 2022/23 e guarda al futuro: “Per quest’anno l’obiettivo è puntare ai primi sei posti della Continental Cup anche perché i pre-playoff sono veramente duri e dall’esito incerto.

La base della squadra è quella dell’anno scorso, per cui abbiamo tutto per poter lavorare e migliorare. I nuovi innesti sembrano poterci dare qualcosa di più, ma ovviamente sarà poi il ghiaccio a dare i verdetti”.