La Migross Asiago venerdì sera ad Innsbruck contro la vice capolista

HOCKEY GHIACCHIO – La Migross Asiago é attesa da una trasferta davvero insidiosa, alle 19.15 di venerdì 9 dicembre, sul ghiaccio della seconda forza del campionato: l’HC Innsbruck. Le due formazioni si sono già incontrate due volte ed i tirolesi hanno sempre avuto la meglio: 5-1 nel primo match giocato ad Innsbruck e per 6-5 ad Asiago.

Da Asiago: Gli stellati continuano il loro tour in trasferta, in attesa che l’Odegar ritorni agibile. Questa sarà la quinta partita lontana dal ghiaccio amico e poi toccherà al doppio impegno contro i Pioneers Vorarlberg, che si giocherà il 13 ed il 14 dicembre. La squadra di Barrasso sta lavorando intensamente per integrare al meglio i due nuovi arrivati, il canadese Simpson e Martin Castlunger. Salinitri rimane il top scorer della squadra con 22 punti (8 gol e 14 assist) mentre Finoro con 11 marcature è il giocatore che trova con maggior frequenza la via della rete.

Da Innsbruck: i padroni di casa stanno giocando una buonissima stagione, occupano la prima posizione in coabitazione con il Bolzano. La squadra di coach O’Keefe sta giocando un hockey spettacolare: l’attacco è decisamente il reparto trainante per l’Innsbruck, con 96 reti messe a segno in 23 partite è ampiamente il migliore della Lega. Di tutt’altro livello il rendimento della difesa che con 78 reti subite è addirittura la peggiore della ICEHL, ma evidentemente la grande facilità nel trovare la via della rete sopperisce a questo problema. Il terzetto di attaccanti Shaw-Helewka-Coulter sta facendo faville, tutti arrivati quest’anno, hanno dato una svolta alla stagione degli squali, migliorando in maniera determinante lo sviluppo del gioco offensivo.

L’Asiago proverà il colpaccio in trasferta, per i Leoni non c’è la pressione di un match contro una concorrente diretta per provare a centrare un difficilissimo accesso ai playoff, le condizioni sono le migliori per concentrarsi sulla propria prestazione con la consueta determinazione e voglia di vincere.