Dalmonte regala al LR Vicenza il derby con l’Arzignano

CALCIO SERIE C – Allo Stadio dal Molin – Arzignano si accendono i riflettori sul derby tra FC Arzignano Valchiampo e L.R. Vicenza.

Della provincia anche l’arbitro, Andrea Bordin della Sezione AIA Di Bassano Del Grappa “Numa Pompilio Selvaggi”.

I biancorossi devono rinunciare all’ultimo a Ronaldo, che si infortuna durante il riscaldamento e perdono dopo una ventina di minuti Valietti, sostituito da Oviszach. 0-0 il risultato su cui si chiude il primo tempo con palla-gol per Fyda nel recupero.

Inizia la ripresa: Arzignano in 10 per l’espulsione di Piana, che rimedia il secondo cartellino giallo.

Al 73’ il vantaggio del Vicenza con un rasoterra nell’angolino di Nicola Dalmonte. Subito dopo raddoppio sfiorato con il diagonale di Rolfini a fil di palo.

il risultato non cambia più e fanno festa i biancorossi.