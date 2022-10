Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Mantova

LR Vicenza – Mantova 21

Marcatori: 34’ Pasini, 38’ Dalmonte, 62’ rigore di Guccione (M)

CALCIO SERIE C – Il LR Vicenza, reduce dalla sconfitta all’ultimo minuto con il Renate, torna al Menti per affrontare il Mantova galvanizzato dal successo casalingo contro il Pordenone di Mimmo Di Carlo.

“Sveglia” incita il cartello esposto in curva sud a sottolineare, una volta di più, un cambio di passo dei biancorossi di Baldini la cui panchina non appare più, dal di fuori, così solida.

In realtà al Menti Ferrari e compagni hanno deluso soltanto in occasione della partita pareggiata con la Pro Patria.

Pronti, via e subito al 2’ cross di Stoppa (preferito a Rolfini in avanti) per la testa di Jimenez con il pallone di poco alto sopra la traversa.

Gli ospiti dimostrano subito di essere arrivati per non fare le barricate, ma di giocarsela a viso aperto.

Dopo un altro tentativo di Stoppa al 22’ i biancorossi reclamano un calcio di rifluire per una trattenuta di Gerbaudo su Ierardi in area.

L’arbitro Grasso lascia proseguire. Ed alcune decisioni del direttore, tra cui un corner non concesso sul rasoterra di Dalmonte, accendono le proteste dei padroni di casa. A farne le spese é il preparatore geminano, espulso, mentre Baldini rimedia il cartellino giallo.

Al 34’ arriva comunque il vantaggio grazie ad un colpo di testa di Pasini su calcio d’angolo battuto da Ronaldo.

Quattro minuti ed ecco il raddoppio con un’incornata di Dalmonte sul cross dalla sinistra di Freddi Greco. 2-0.

In precedenza il Mantova aveva replicato con un corner su cui Mensah chiamava in causa Confente.

Ancora Vicenza al 43’ con la traversa colpita da Stoppa.

Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo.

Inizia la ripresa senza cambi nelle due formazioni.

Subito Mantova pericoloso dopo quattro minuti con Messori che sotto porta si vede respinta la conclusione da Confente.

Mira imprecisa (ma non di molto) per il tiro a giro di Procaccio.

Risponde il Vicenza con una punizione di Ronaldo e un diagonale di Stoppa: su entrambi é bravo Tosi a deviare in angolo.

Arriva, però, il gol ospite al 62’ con un rigore molto contestato e trasformato da Guccione.

2-1 e partita riaperta anche perché sono gli ospiti a fare la partita adesso. Ed é Gerbaudo, sotto porta, a fallire una clamorosa occasione calciando alto il pallone messogli in area da Mensah.

Alla mezz’ora primi cambi per Baldini che mette in campo Bellich e Cavion per Sandon e Jimenez, quest’ultimo il migliore in campo.

Nel finale spazio anche a Begic e Zonta per Stoppa e Greco.

Ed é subito Begic a mettere un invitante pallone in area per Ferrari che, in acrobazia, arriva con un pizzico di ritardo per la deviazione vincente.

Ancora Begic é protagonista di un/a discesa a tutto sprint sulla fascia sinistra accentrandosi poi in area dove, dopo tre dribbling ubriacanti, calcia sul fondo.

Quattro i minuti di recupero e dentro anche Cappelletti per Dalmonte.

Sofferenza finale prima del triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria del LR Vicenza.