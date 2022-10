CALCIO SERIE C – Il derby tra LR Vicenza ed Arzignano Valchiampo, valevole per il secondo turno della Coppa Italia Serie C, si disputerà mercoledì 2 novembre, alle ore 20, allo stadio Romeo Menti.

La gara è ad eliminazione diretta, la vincente si qualificherà agli ottavi, dove affronterà, in trasferta, la vincente di Rimini-Cesena, il 16 novembre.