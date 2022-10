L’Arzignano Valchiampo corsaro a Trieste si regala il derby con il Vicenza

TRIESTINA – ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-1

TRIESTINA: Mastrantonio, Furlan, Pezzella, Adorante (29’ st Ganz), Ciofani (22’ st Ghislandi), Minesso (22’ st Petrelli), Lollo (27’ pt Lovisa), Rocchi, Di Gennaro, Sarzi Puttini (1’ st Rocchetti), Felici. All. Bonatti.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Nchama, Fyda (42’ st Grandolfo), Bordo (18’ st Casini), Cariolato (29’ st Zanella), Piana, Davi, Lunghi (18’ st Cester), Grosso, Tremolada, Tardivo (18’ st Antoniazzi). All. Bianchini.

DIRETTORE DI GARA: Gemelli di Messina

RETI: 23’ st Antoniazzi.

Storica impresa per i Giallocelesti al Nereo Rocco di Trieste. L’Arzignano Valchiampo con una superlativa prova di squadra e la rete del centrocampista Manuel Antoniazzi supera la Triestina e passa il Primo Turno di Coppa Italia Serie C. Tra i protagonisti del match anche il portiere Ivan Saio più volte fondamentale nel salvataggio del risultato. Il prossimo turno è fissato per il 2/3 Novembre contro il LR Vicenza.