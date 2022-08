Nel centrocampo del LR Vicenza largo ai giovani con Jimenez Castillo e Cataldi

CALCIO SERIE C – “La bella gioventù”.

Carta di identità rigorosamente green, forti, coraggiosi e che non si tirino mai indietro, anche a costo di sbagliare.

Federico Balzaretti presenta così Kaleb Jimenez Castillo e Riccardo Cataldi, entrambi nuovi acquisti del centrocampo del L.R. Vicenza.

Trequartista il primo, ma spesso usato come esterno e, all’occorrenza, anche come mediano; classico playmaker o regista il secondo.

Arrivano in biancorosso con le ambizioni di ritagliarsi uno spazio importante in squadra, ma nello stesso tempo con l’umiltà di mettersi a disposizione dell’allenatore e del gruppo.

“Non so se é più facile lanciare i giocatori in serie C – dichiara il direttore sportivo – ma questa é la nostra linea e dobbiamo andare avanti seguendola, con il coraggio dei giovani e senza pensare all’errore che può arrivare anche da un giocatore d’esperienza”.