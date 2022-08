Franco Ferrari, gol argentini in dote per il LR Vicenza

CALCIO SERIE C – Argentino di Rosario, classe 1995 (data tatuata sul collo!), segni particolari: bomber d’area di rigore!

Si presenta così Franco Ferrari, nuovo attaccante del LR Vicenza, soprannominato “loco”.

“Mi chiamava così mia mamma quando ero bambino, ma adesso ho messo la testa a posto” racconta il giocatore sudamericano ma con nonni italiani

“Mi sono subito ambientato e a Vicenza ho trovato un allenatore che mi ha voluto fortemente. Da parte mia metterò tutta la mia grinta e determinazione per centrare subito la promozione. Certo, avremo la pressione di partire tra i favoriti, ma credo che la forza del gruppo possa essere la nostra forza. Io mi trovo molto bene con Alessio Rolfini, come pure con gli altri compagni con cui ho giocato finora. L’ambiente é sereno, stiamo lavorando duramente e non vedo l’ora di iniziare il campionato. Il Menti é uno stadio all’inglese, in cui senti davvero il calore dei tifosi. Il mio idolo da ragazzo? Sono argentino, ma é Francesco Totti”.