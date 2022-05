LR Vicenza – Cosenza da tutto esaurito: già venduti 8000 biglietti

CALCIO SERIE B PLAYOUT – Già 8.000 i tagliandi venduti in un solo giorno per la sfida playout di giovedì sera tra L.R. Vicenza e Cosenza Calcio

Gli ultimi posti disponibili per la vendita libera saranno a disposizione solo presso #LRStore e Centro di coordinamento clubs biancorossi dalle ore 9.30 di martedì 10 maggio!

I possessori di pack per il girone di ritorno invece, come previsto, potranno continuare ad acquistare il loro posto riservato, in tutti i punti vendita abituali e online sul sito di Ticketone, sino alle ore 15 di giovedì 12 maggio.