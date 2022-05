LR Vicenza – Cosenza: la diretta

LR Vicenza (3-5-2): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Ranocchia (dal 79’ Meggiorini), Bikel, Cavion (dal 89’ Giacomelli), Lukaku (dal 73’ Dalmonte); Diaw, Da Cruz. A disposizione: Grandi, Confente, Pasini, Padella, Cappelletti, Boli, Zonta, Greco, Cester, Teodorczyk. Allenatore: Francesco Baldini. Cosenza (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Vaisanen; Bittante, Boultam (dal 6′ Vallocchia), Venturi (dal 72’ Palmiero), Kongolo, Liotti; Larrivey, Caso (dal 72’ Zilli). A disposizione: Vigorito, Sarri, Hristov, Gerbo, Voca, Laura. Allenatore: Pierpaolo Bisoli Arbitro: sig. Fabio Maresca di Napoli, assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Alessio Berti di Prato, quarto ufficiale Manuel Volpi di Arezzo. VAR: Maurizio Mariani, assistente Daniele Bindoni. Marcatori: 90’ Maggio (LRV) Ammoniti: Gerbo (C), Liotti (C), Matosevic (C), Maggio (LRV), Vallocchia (C), Giacomelli (LRV) Note: serata mite, terreno in ottime condizioni. Espulso il ds Goretti (C) al 32’ dalla panchina, espulso

Il Lane ha bisogno del 12 uomo in campo ed i vicentini hanno risposto alla chiamata con un Menti quasi al massimo della capienza. Come sempre la Sud da il suo contributo incitando la squadra dal primo minuto. I primi minuti sono molto blandi condizionati dall’infortunio di un giocatore ospite. Col passare dei minuti il Vicenza prende il controllo del gioco ed il Cosenza sceglie di chiudersi in difesa provando a giocare in contropiede. Nel Lane è particolarmente ispirato Lukaku che sulla fascia sinistra fa impazzire Bittante riuscendo ad andare più volte sul fondo ma i suoi cross non trovano i compagni. Al 27′ Cavaion, anche lui in serata, sugli sviluppi di un corner, dal limite dell’area lascia partire un siluro che si stampa sulla traversa con Matosevic battuto. E proprio su una ripartenza Casu approfitta di un errore di De Maio che involontariamente lo lancia verso la porta e trafigge Contini. Ma proprio mentre i tifosi festeggiano interviene il bar che annulla per un fallo su De Maio. Dunque si torna sullo 0 a 0. La panchina del Cosenza si scalda ed arriva anche un rosso per un dirigente. Si è perso molto tempo e l’arbitro concede cinque minuti di recupero. Proprio nel finale grande occasione per gli ospiti con una mischia in area, i biancorossi si chiudono bene e l’azione sfuma.