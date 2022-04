AS Vicenza cade male a Carugate: mercoledì in casa la sfida con Treviso

Carugate Blackiron-Rentpoint – A.S.Vicenza 82-67 (27/13, 44/30, 63/42)

Carugate: Faroni 2, Baiardo 7, Meroni 16, Nespoli 9, Usuelli, Diotti 18, Osmetti ne., Lavezzi 5, Canova 17, Tulonen 8. All. Alberto Colombo

Tiri da due 22/41 tiri da tre 7/15 TL 17/20 Rinb 42 (32+10) pp 21 pr 9.

Vicenza: Tonello 3, Bellon ne., Monaco 6, Garzotto, Mioni 16, Sturma 8, Villarruel 16, Reschigian ne., Chrysanthidou 4, Tagliapietra 14. All. Fabio Ussaggi.

Tiri da due 20/44 tiri da tre 5/22 Tl 12/15 Rimb 27 (19+8) PP 12 PR 13.

Arbitri Lucia Bernardo e Laura Cavacciolo.

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Sconfitta senza storia di Vicenza a Carugate.

In una serata ispiratissima Carugate fa sua la partita interrompendo così il digiuno di sei turni senza vittorie e facendo un importante passo verso la conquista di quella nona posizione che significherebbe la salvezza senza dover passare per la lotteria dei playout.

In campo non c’è mai stata storia. A parte il 7/7 iniziale con Sturma infallibile, la partita è stata un monologo a senso unico per le lombarde in cui Vicenza, suo malgrado, non ha trovato i mezzi per reagire e per rientrare in competizione. Alcuni numeri la dicono lunga. Carugate tira con il 58% dal campo contro il 36% delle beriche e cattura 42 sui rimbalzi contro il misero 27 della squadra di Ussaggi.

Il primo atto di Carugate è stato perfetto: 27/13 con rimbalzi, contropiedi e tiri da fuori spettacolari (64×100 al tiro la dice tutta). Vicenza annichilita non ha saputo reagire davanti a tanta brillantezza e a tanta precisione. Ancora più 14 (44/30) alla fine del primo tempo. Il terzo atto ha visto la squadra del neo allenatore Colombo, che sostituisce Luigi Cesari indisposto, arrivare al massimo vantaggio 62/38 al 9′.

Si chiude sul 63/42. Nell’ultimo periodo un sussulto d’orgoglio per Monaco e compagne che riescono a recuperare 11 punti, portandosi sul 70 a 57 al 6′ con palla in mano, ma Diotti – la migliore in campo – e Canova, coadiuvate da Tulonen hanno subito messo il sigillo perentorio. Da notare l’ottima partita di Laura Meroni, ex di Vicenza: 31 minuti in campo e 16 punti al suo attivo.

Vicenza deve pensare già a mercoledì quando contro Treviso dovrà disputare la partita del campionato.

La brutta prestazione di Carugate va messa subito in archivio e fanno ben sperare la prova di Milena Mioni, autrice di 16 punti e 6 rimbalzi, e la combattività messa in campo negli ultimi 10 minuti.

Con Treviso c’è la concreta possibilità di trasformare i visi lunghi e le preoccupazioni di fine partita in sorrisi scacciapensieri. Per ultimo nota dolente è l’infortunio al polso sinistro di Monica Tonello, subito in mischia nel terzo periodo. Monica non è più rientrata e ci si augura che non sia nulla di grave.