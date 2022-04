La Rangers Rugby Vicenza a riposo viene raggiunta al comando dal Valsugana

RUGBY SERIE A – Nel recupero della decima giornata turno di riposo per la Rangers Rugby Vicenza che viene raggiunta dal Valsugana in testa alla graduatoria.

Per i biancorossi era inizialmente prevista la trasferta ad Udine, poi il ritiro dal campionato dei friulani ha portato alla cancellazione di tutti i punti conquistati nelle gare giocate con i bianconeri e la sostituzione delle gare ancora da giocare con un turno di riposo.

Con la Rangers quindi ai box, nelle altre gare della giornata spicca la vittoria con bonus del Valsugana che permette ai biancazzurri padovani l’aggancio in testa alla classifica a quota 60 punti, prima del riposo di Pasqua e la sfida decisiva del 24 aprile.

I ragazzi di Faggin e Saccardo hanno approfittato della settimana di riposo aggiuntiva, unita al fermo dettato dalle festività di Pasqua, per ricaricare le batterie e smaltire i problemi fisici di questo durissimo 2022 sportivo in vista della 16^ giornata che vedrà proprio lo scontro diretto tra le due formazioni appaiate alla guida del girone 2.

Domenica 24 aprile alle ore 15.30, al centro sportivo di Altichiero (PD) la grande sfida tra Valsugana e Rangers Vicenza che vale l’accesso ai playoff per la promozione in Top10.

Recupero 10° giornata 10/04/22 ore 15:30

Verona Rugby vs Petrarca Padova 41-13 (5-0)

Ruggers Tarvisium vs Rugby Casale 24-13 (5-0)

Rugby Badia vs Valsugana Rugby Padova 0-35 (0-5)

Valpolicella Rugby vs Rugby Paese 27-47 (1-5)

Classifica: Rangers Rugby Vicenza e Valsugana Padova 60; Verona Rugby 41; Rugby Badia e Rugby Paese 32; Petrarca Padova 26; Ruggers Tarvisium 24; Valpolicella Rugby 15; Rugby Casale 13

16^ giornata 24/4/22 ore 15:30

Valsugana Rugby Padova – Rangers Rugby Vicenza

Petrarca Padova – Rugby Badia

Rugby Paese – Rugby Casale

Valpolicella Rugby – Ruggers Tarvisium