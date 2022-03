Questa sera la Migross Asiago affronta la trasferta in Val di Fassa

Da Asiago: per i Giallorossi è arrivata la prima sconfitta del master round, all’overtime contro il Renon, sconfitta dal sapore tutto sommato non così amaro, dato che all’Asiago bastava un punto per blindare matematicamente il primo posto. Gli Stellati potranno gestire i prossimi 2 impegni, quello di domani sera a Canazei e quello casalingo di sabato contro il Lustenau, con un occhio già ai Play Off. Barrasso avrà il tempo per programmare il lavoro sia dal punto di vista fisico che tattico, cercando di limare quegli aspetti che ancora non lo soddisfano. Le statistiche, di questa fase, parlano di uno special team difensivo estremamente efficace, che non subisce goal nel 88.2% delle inferiorità, mentre sembrerebbe ancora da oliare il Power Play, che ha messo a segno 5 goal in 28 superiorità giocate, che corrisponde al 17.9%, una percentuale certamente da migliorare, data la qualità tecnica degli attaccanti della Migross.

Da Canazei: i Falcons hanno disputato un Master round fin qui deludente, ormai occupano in modo definitivo l’ultima posizione della classifica, dovranno quindi passare attraverso il pre Play Off per trovare spazio nei quarti di finale. L’unico punto guadagnato è arrivato grazie ad una sconfitta ai rigori contro il Lustenau, il bottino è decisamente troppo povero rispetto a quanto ci si aspettava da un Fassa che aveva ben figurato nella prima parte della stagione. Anche per i Ladini le prossime due partite ricoprono un ruolo di preparazione alla prossima fase, coach Liberatore dovrà lavorare per ritrovare la vena realizzativa dei suoi attaccanti, ma anche un po’ di compattezza nel reparto arretrato.

Classifica Master Round AlpsHL: ASH pt. 24 (8 partite); RIT pt. 16 (8); JES pt. 16 (8); SGC pt. 13 (8); EHC pt. 12 (8); FAS pt. 1 (8)