MC Control Diavoli Vicenza: vittoria a Padova

I Diavoli conquistano la vittoria a Padova, non senza qualche sofferenza e al termine di una gara difficile, contro una squadra determinata e aggressiva che ha tentato di mettere il bastone fra le ruote anche ai vicentini, dopo esserci riuscita solo una settimana fa contro Ferrara (vittoria ai rigori per i patavini).

I vicentini, senza il loro uomo simbolo Nathan Sigmund in campo, ma presente e attento dalla panchina per verificare e valutare gioco e stato di forma dei biancorossi, sono stati meno precisi e ordinati del solito, hanno avuto varie occasioni, hanno colpito un palo, bella ma non fortunata la conclusione del giovane vicentino Filippo Centofante, hanno scheggiato i legni altre due volte e sono stati meno incisivi sotto porta e non impeccabili in difesa. Ancora una buona prestazione del portiere biancorosso Michele Frigo, provvidenziale in alcune situazioni, e belle le reti: la prima di Matteo Francon, bel tiro che ha portato al pari Vicenza, dopo la rete in power play di Elia Calore, e la seconda di Simon Zerdin che ha raccolto il disco ribattuto dal portiere Laner su conclusione di Pace.

Al temine una vittoria meritata per i Diavoli che hanno saputo stringere i denti e mantenere la calma, su una pista ostica e contro un avversario insidioso, continuando la striscia positiva in vista del big match della prossima settimana, quando al pattinodromo di Viale Ferrarin arriverà Milano.

“In generale penso di aver fatto una prestazione abbastanza buona – ha dichiarato a fine gara Filippo Centofante, autore di una bella partita e vicino al gol all’inizio del secondo tempo. – Anche se ci sono da migliorare alcuni aspetti, sicuramente quello dell’esperienza e infatti giocando di più sto trovando una certa continuità e una certa sicurezza. Spero di qui alla fine della di poter trovare spazio e di poter giocare anche in partite più decisive”.

– E subito testa al prossimo impegno contro Milano?

“La prossima partita sarà un po’ la partita dell’anno. Sarà molto importante in vista dei play off, si metterà in campo tutto e chi vincerà avrà uno slancio maggiore proprio per la fase finale del campionato”.

“E’ stata una buona prestazione e personalmente mi sono sentito bene dal primo minuto – ha aggiunto Matteo Francon, ex Ghosts e autore della rete del pareggio dei Diavoli. – Abbiamo cercato di lavorare sui passaggi e sul pattinaggio, ma abbiamo fatto un po’ troppi errori difensivi ad inizio partita, troppa confusione, però nel secondo tempo abbiamo cercato di migliorare e di tenere di più il controllo del disco ed è andata meglio”.

– E come valuti il prossimo match?

“Sarà una sfida importante. Come sempre Milano darà del filo da torcere, quindi dobbiamo cercare di allenarci bene, impegnarci, farci trovare pronti e cercare di vincere per restare in alto nella classifica in vista dei play off”.

Tabellino

Ghosts Padova – Mc Control Diavoli Vicenza (1-1) 1-2

Ghosts Padova: Laner, Maritan, Calore C., Calore E., Campulla F., Campulla L., Carretta, Pagnoni, Carron, Zanette, Zorzo, Pietrobon.

All. Cantele R.

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Centofante, Ustignani, Sigmund, Pace, Baldan, Zerdin, Frigo N., Simsic, Trevisan, Dal Sasso.

All. Maran F.

Arbitri: Slaviero e Rigoni M.

RETI

PT: 12.21 Calore E. (P) pp, 13.49 Francon (V);

ST: 24.35 Zerdin (V).