In serie B2 debutto casalingo amaro per le giovani del Vicenza Volley

PALLAVOLO SERIE B2 FEMMINILE – Un approccio negativo seguito da una reazione importante che per poco non riapriva la partita. Contro le padovane dell’Officina Immagini Thermal (a punteggio pieno nelle prime due giornate) le giovani del Vicenza Volley cedono 3-0 nell’esordio casalingo in B2 femminile, incassando il secondo ko.

La squadra di Claudio Feyles ha pagato un avvio incerto, soprattutto nei fondamentali di seconda linea, con l’avversario che ne ha approfittato per volare sul 2-0. Nella terza frazione, invece, le giovani biancorosse hanno reagito con orgoglio e vigore, dando vita a un set combattutissimo dove le padovane l’hanno spuntata ai vantaggi (27-29) per un 3-0 che sarà un punto di partenza del percorso di crescita tecnica e agonistica del Vicenza Volley.

Sabato trasferta trevigiana ad Altivole (Treviso) – ore 18,30 – contro l’Asolo Altivoleriese, squadra a zero punti al pari delle biancorosse.

VICENZA VOLLEY- OFFICINA IMMAGINI THERMAL 0-3

(17-25, 10-25, 27-29)

VICENZA VOLLEY: Del Federico 3, Dal Cero 6, Bertollo 7, Grecea 6,Tavella 8, Cestaro 6, Munaron 1, Ostuzzi (L), Andreatta (L), Fiocchi. N.e.: Piludu, Dinelli, Banu. All.: Feyles-Canal

ARBITRI: Mischi e Cristanini.