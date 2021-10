Il presidente del LR Vicenza Stefano Rosso chiede scusa ai tifosi

CALCIO SERIE B – Dopo la pesante sconfitta del LR Vicenza a Terni scende in campo il presidente Stefano Rosso: “A nome della società chiedo scusa a tutti: ai nostri ultras, tifosi, soci, investitori e a tutta la comunità di Vicenza, per una prestazione e una situazione che nessuno di noi si aspettava e merita.

Ora, come è giusto che sia, ci chiuderemo tra di noi per continuare a lavorare e per cercare di uscire al più presto da questa situazione difficile, prendendoci ciascuno, giocatori inclusi, le proprie responsabilità”.