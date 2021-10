La Rangers Rugby Vicenza concede il bis e per la prima volta espugna Badia Polesine

RUGBY SERIE A – La Rangers Rugby Vicenza concede il bis ed espugna Badia Polesine.

I biancorossi conquistano la prima, storica, vittoria esterna sul Borsari Rugby Badia.

I ragazzi di Faggin e Saccardo si impongono per 39-13 e grazie alle sei mete realizzate conquista il punto bonus offensivo.

La Rangers, al secondo successo di fila, rimane in testa a punteggio pieno in attesa della sfida di domenica prossima: alla Rugby Arena andrà in scena il derby con Verona.

Borsari Rugby Badia v Rangers Rugby Vicenza 13- 39

Marcatori: p.t. 10′ c.p. Fratini (3-0), 23′ c.p. Fratini (6-0), 25′ m. Torregiani (6-5), 31′ m. Cesaro (6-10), 40′ c.p. Mercerat (6-13)

S.t. 42′ m. Paluello (6- 18), 52′ m. Cesaro, tr. Mercerat (6- 25), 63′ m. Nicoli, tr. Mercerat (6-32), 69′ m. Baccini, tr. Fratini (13 a 32), 80′ m. Piantella, tr. Mercerat (13 a 39)

Borsari Rugby Badia: Barion; Filippone, Smit, Zampolli E., Ramirez J. (4’/ 41′ Chimera G.); Fratini (71′ Rossetto), Ramirez L.; Zulato, Degan, Zampolli N. (57′ Callegari); Albertario (75′ Alessandri), Michelotto (C); Barbotti (49′ Vignato), Stevanin (49′ Baccini), Barbujani (49′ Colombo).

all: Joe Van Niekerk

Rangers Rugby Vicenza: Paluello; Biasolo (59′ Marin), Flynn, Meneguzzo (59′ Menegaldo), Lisciani; Mercerat, Della Ratta; Torregiani (56′ Messina), Peron, Piantella; Nicoli, Saccardo; Franceschini (64′ Trevisan), Cesaro (64′ Gutierrez), Lazzarotto (64′ Ceccato).

all: Luca Faggin

Arbitro.: Filippo Russo (Treviso). AA1: Ferdinando Cusano (Padova) AA2: Michela Giordano (Padova)

Cartellini: 51′ Albertario (Borsari Rugby Badia), 64′ Flynn (Rangers Rugby Vicenza), 71′ Ceccato (Rangers Rugby Vicenza)

Calciatori: Mercerat (4/7), Fratini (3/3)

Note: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, un minuto di silenzio osservato in ricordo di Adelina Corbanese, azzurra n° 19.

Punti in classifica: Borsari Rugby Badia 0 ; Rangers Rugby Vicenza 5

Player of the match: Alberto Saccardo (Rangers Rugby Vicenza)