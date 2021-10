AS Vicenza riabbraccia Lidia Gorlin: sarà il nuovo direttore sportivo

BASKET SERIE A2 FEMMINILE -Già annunciato dal sindaco Francesco Rucco nel corso della presentazione della prima squadra sulla terrazza della Basilica Palladiana, Lidia Gorlin entra a far parte della dirigenza dell’A.S. Vicenza nel ruolo di direttore sportivo.

“Finalmente torno a casa – le prime dichiarazioni dell’ex playmaker – Ho trascorso più tempo fuori che nella mia città. Sono molto carica e ricca di entusiasmo. So che ci sarà tanto da fare. Intanto come primo obiettivo dobbiamo portare più pubblico possibile al palazzetto dello sport a tifare per le nostre giovani giocatrici e faccio il primo appello agli imprenditori vicentini: che vogliano bene a questa società e che l’aiutino a riprendersi il palcoscenico che l’A.S. Vicenza e la città meritano”.

Lidia, giocatrice tra le più forti di tutti i tempi, ha vinto in qualità di DS un titolo italiano a Lucca, sua ultima città di residenza. Lidia costituisce un pezzo straordinario della gloriosa storia della società che fu del grandissimo presidente Antonio Concato. A Vicenza tra il 1969 e il 1988 ha vinto 8 scudetti senior, 5 Coppe Europa e innumerevoli scudetti giovanili.