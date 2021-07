Il Calcio Schio conferma in difesa Alessandro Sacchetto: “Cercheremo di partire col… botto”

CALCIO DILETTANTI – Alessandro Sacchetto rinnova con il Calcio Schio: il club giallorosso ufficializza la conferma del giovane difensore, classe Duemila, originario di Caldogno.

Dopo le esperienze nelle giovanili del Vicenza e dopo aver vestito in prima squadra i colori

di Caldiero, Villafranca e Pozzonovo, il forte giocatore è arrivato in via Mantova nel mercato della

scorsa primavera, in vista della ripartenza del Campionato d’Eccellenza dopo lo stop a causa del

Covid-19. E, fin da subito, si è fatto notare per le qualità tecniche ed umane, siglando anche una

rete.

“Sono rimasto a Schio per più di un motivo – racconta il giocatore – Sicuramente ha contato tanto il fattore ambiente: sono restato solo 2 o 3 mesi, ma fin da subito mi è piaciuto sicuramente grazie ai compagni che mi hanno accolto in maniera molto tranquilla e serena senza nessun tipo di diffidenza. A questo si unisce il motivo della piazza: Schio lo è sempre stata e ha sempre avuto un grande seguito. Il mio obiettivo è, come sempre, quello di dare una mano il più possibile alla squadra e cercare di contribuire per toglierci le gioie che ognuno vuole avere. Mi auguro che la squadra disputi un grande campionato come merita. Certo, sono andate via molte pedine importanti, ma tanti giocatori sono rimasti e altri sono arrivati o stanno arrivando. Bisogna

partire da questo, cercare di unirsi e caricarsi da subito per iniziare con il botto”.