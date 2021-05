Rangers Pallanuoto Vicenza da 10 contro la Bentegodi Verona

PALLANUOTO SERIE C- Nella nona giornata del campionato di serie C torna al successo la Rangers Pallanuoto Vicenza che va a vincere per 10-8 contro la Bentegodi Verona al termine di una gara combattuta e, a tratti, anche sofferta che proietta i ragazzi di Mirko Dal Bosco al secondo posto in classifica del girone veneto del campionato di serie C. Tra i protagonisti Riccardo Scotti Galletta, autore di una tripletta.

Rinviata, invece, a data la destinarsi la partita casalinga contro il Padova Nuoto a causa di un problema tecnico alla vasca che avrebbe dovuto ospitare l’incontro.