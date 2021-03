A Torri Vicenza Volley vince il match e chiude prima in classifica: ora la seconda fase

PALLAVOLO FEMMINILE – SERIE B1 – Anthea Vicenza Volley conclude la prima fase del campionato (nel girone C2 a sei squadre) prima in classifica. Sono 26 i punti totalizzati nelle dieci partite giocate: la squadra di coach Luca Chiappini ha perso all’andata solo con Giorgione e ha lasciato per strada un altro punto in un match finito a 5 set con le veronesi di Vivigas Arena.

Stasera con le millennials di US Torri le pallavoliste vicentine di capitan Lisa Cheli hanno faticato nel primo set: le ragazze di Maurizio Radice hanno imposto il loro gioco mantenendo il vantaggio fino a metà della prima frazione. Poi la squadra della regista Simona Marini ha ripreso in mano il gioco vincendo sul 23-25. Nel secondo e terzo set il sestetto delle gatte beriche ha dominato nettamente.

Viceversa le ragazze neroverdi dell’US Torri, una squadra composta di U19, chiude il campionato a zero punti con la grande soddisfazione di aver fatto giocare e crescere un bel gruppo di elementi di talento.

Quindi US Torri-Anthea Vicenza finisce 0-3 con parziali: 23-25; 16-25; 15-25.