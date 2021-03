Oro al Veneto nella staffetta giovani ai campionati italiani di fondo

SCI DI FONDO – Giovani – Splendida giornata sabato 27 marzo 2021 a Passo Cereda in Primiero (Trento) dove si sono svolti i Campionati italiani assoluti e Giovani di fondo.

Il quartetto maschile del Veneto ha vinto la staffetta, imponendosi davanti a Trentino e Friuli Venezia Giulia.

L’oro se lo sono messi al collo Pietro Pomari, Andrea Zorzi, Elia Barp ed Alex Serafini.

LA GARA DELLA STAFFETTA GIOVANI

Uno strepitoso Elia Barp conferma il proprio talento, rendendosi autore di una sensazionale rimonta nell’ultima frazione della staffetta 4 x 7,5 km maschile giovani e regalando la medaglia d’oro al Comitato Veneto, davanti al Trentino (staccato di 25 secondi) e al Friuli Venezia Giulia a 28 secondi.

Nelle prime due tornate in passo alternato è stato il Trentino a farla da padrone con Matteo Ferrari e Fabio Longo che hanno fatto il vuoto, staccando di quasi un minuto le staffette del Friuli e del Veneto. In terza frazione a skating ha chiuso al comando ancora il Trentino, grazie alla prova di Simone Mastrobattista, ma nell’ultima sfida il moenese Alessandro Chiocchetti è incappato in una giornata storta, non riuscendo ad esprimere il proprio potenziale e nel finale è stato superato da Elia Barp, che festeggia così il successo assieme ai compagni Alex Serafini, Pietro Pomari e Andrea Zorzi.

Il Trentino si tiene l’argento con 25 secondi di ritardo, mentre il Friuli, grazie ad una rimonta di Luca Sclisizzo in ultima frazione, è giunto terzo di pochissimo, grazie anche alle prove di Edoardo Buzzi, Andrea Gartner e Luca Kerer.

LA STAFFETTA GIOVANI FEMMINILE



In campo femminile è partita forte la Valle d’Aosta in prima frazione, ma poi si è dovuta arrendere alla forza delle Alpi Centrali, che hanno vinto l’oro per merito di Giulia Cozzi, Veronica Silvestri e Lucia Isonni. Argento, con 1’09” di distacco per l’Alto Adige con Elsia Negrini, Ylvie Folie e Sara Sutter, che ha stabilito il miglior tempo di frazione e ha recuperato ben due posizioni. Quindi bronzo per la Valle d’Aosta con Beatrice Bastrentaz, Amalie Laurente e Nadine Laurent. La squadra trentina con Silvia Campione, Gloria Gabrielli e Valentina Loss è nona.

