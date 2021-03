Vicenza Volley chiude la prima fase con il derby a Torri di Quartesolo

PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE – Ultimo appuntamento di questa prima fase stagionale per Vicenza Volley che domenica giochera’ a Torri di Quartesolo.

Così coach Luca Chiappini alla vigilia del derby: “Stiamo mantenendo gli obiettivi che il club si era posto, quindi siamo sostanzialmente soddisfatti di quanto fatto sin qui – commenta – La stagione ha ancora molte cose da dire e per questo stiamo adattando il lavoro in vista della seconda fase del campionato e in attesa di conoscere quella che sara’ la formula che la Federazione intenderà adottare.

Sin qui abbiamo fatto bene, facendo capire a tutti che siamo in grado di reggere la pressione. Abbiamo avuto la possibilita’ di farlo perche’ il nostro girone non era cosi’ semplice, i momenti di difficolta’ ci sono stati, ma siamo stati bravi ad uscirne sempre e nel migliore dei modi.

Domenica l’ultimo appuntamento: andremo in campo contro una squadra giovane, dovremo giocare con la massima attenzione e determinazione come sempre per imporre la nostra pallavolo e portare a casa il risultato.”

Ricordiamo che la sfida é in programma domenica 28 marzo con inizio alle ore 17,30