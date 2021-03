Con un gol per tempo l’Arzignano Valchiampo “corsaro” a Bolzano

CALCIO SERIE D – All’ Arzignano Valchiampo riesce il blitz al “Righi”, vince sul campo della Virtus Bolzano per 2-1 e porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Un successo importantissimo per morale e classifica, che permette ai giallocelesti di allungare la striscia positiva e centrare tre punti vitali.

SCELTE – Mister Bianchini deve rinunciare a Casini e Cuccato, e decide di schierare davanti ad Enzo una linea a quattro con Pasqualino e Rossi esterni con Bigolin e Molnar centrali, in mezzo al campo giocano Sammarco, Antoniazzi e Forte, con Valenti che gioca in attacco con Calì e Villanova.

PRIMO TEMPO – Pronti via e all’Arzignano bastano 5’ per sbloccare il risultato con la bellissima girata di Forte dal limite dell’area che supera il portiere di casa: 0-1. Attacca l’Arzignano con Antoniazzi al 9’ e Valenti al 10’. Al 20’ ci prova anche Calì, ma non riesce a impensierire più di tanto la difesa locale. Il Bolzano si vede al 26’ con un tiro di Timpone che Enzo respinge. Prima dell’intervallo al 41’ chance gialloceleste con Antoniazzi.

RIPRESA – Si va alla ripresa e mister Bianchini decide di inserire Lisai per Villanova e Gabbani per l’infortunato Forte. La Virtus Bolzano alza un po’ il baricentro ed inizia a rendersi pericolosa dalle parti di Enzo con diversi calci d’angolo, su cui però vigila la difesa ospite. Al 34’, per, i padroni di casa riescono a pervenire al pareggio con la rete di Cia che ribatte in rete un tiro respinto in prima battuta da Enzo: 1-1. Poco dopo i locali restano con l’uomo in meno per l’espulsione, per somma di ammonizioni, di Bacher. A 9’ dalla fine l’Arzignano vede premiati i suoi sforzi ed è Molnar a trovare la rete per il nuovo vantaggio: 1-2. Nel finale dentro Monni per Valenti e l’Arzignano resiste nel momento di massima pressione degli altoatesini e porta a casa tre punti pesantissimi per morale e classifica.

TESTA ALLA CLODIENSE – Finisce dunque con la sesta vittoria esterna stagionale dei giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi la prossima partita, valida per l’ottava giornata del girone di ritorno, giovedì 1° aprile alle ore 15 al Dal Molin contro l’Union Clodiense Chioggia Sottomarina.

VIRTUS BOLZANO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-2 (pt 0-1)

VIRTUS BOLZANO: Vitiello, De Santis, Kiem, Kaptina, Bounou (st 11’ Mlakar), Cremonini (st 46’ Grezzani), Timpone (st 16’ Osorio), Forti (st 11’ Cia), Bacher, Davi (st 46’ Menghin), Rizzon. All Sebastiani. A disposizione: Iardino, Carella, Kuka, Rabjia.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Pasqualino, Rossi, Molnar, Valenti (st 36’ Monni), Forte (st 10’ Gabbani), Calì, Villanova (st 8’ Lisai), Antoniazzi, Sammarco, Bigolin. All Bianchini. A disposizione: Circio, Roverato, Maury, Mantovani, Zuffellato, Calzati

ARBITRO: Mauro Gangi di Enna. ASSISTENTI: Dimitri Ghio di Novi Ligure e Matteo Manni di Savona

RETI. Pt 2’ Forte (A). St 32’ Cia (B), 37’ Molnar (A)

NOTE. Partita a porte chiuse. Espulsi: st 33’ Bacher per somma di ammonizioni (B). Ammoniti: Forte, Calì, Bigolin. Angoli: 6-4. Recupero: pt 1’; st 5’.