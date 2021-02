Winter Duathlon (corsa e bici sulla neve): in 200 a Campolongo di Rotzo per la gara nazionale – Risultati

ROTZO – WINTER DUATHLON – Dopo l’apertura internazionale dell’Asiago Winter Triathlon Festival con la gara di World Cup che ha assegnato il titolo di campione al russo Pavel Andreev e all’azzurra Sandra Mairhofer, questo sabato è stato un vero giorno di festa, di colori, di sport per tutti con la gara di Winter Cross Duathlon aperta a ragazzi, junior ed Age Group.

Un appuntamento inedito per il duathlon in versione invernale che ha richiamato 200 atleti da tutta Italia per partecipare alla competizione fatta da corsa, bici e poi di nuovo corsa. Molte le squadre ed associazioni sportive partecipanti dove hanno spiccato per numero di partecipanti la Silca Ultralite con 18 atleti, la Valdigne Triathlon con 13 ai blocchi di partenza, la Granbike Velo Club con 11 e l’immancabile squadra di casa, la Triathlon 7C con 10 partecipanti alla gara da loro organizzata.

Domenica l’ultima giornata dell’Asiago Winter Triathlon Festival con i Campionati Italiani.

Queste le dichiarazioni di Leonardo Franco, presidente LOC e di Triathlon 7C: “E’ stato un giorno di grande soddisfazione perché i numeri dei partecipanti hanno confermato che il progetto avviato assieme a Fitri di promulgare questa disciplina sta dando i suoi frutti. Lo stesso cross duathlon in versione winter, comunicato a due settimane dall’avvio della manifestazione, ha dato subito riscontro. Una risposta che sarebbe stata ancora più forte se non ci fossero state le difficoltà di trasferimenti tra Regioni e l’incertezza diffusa di questo momento. Il campo gara è sicuramente più impegnativo rispetto a quello della World Cup a causa delle temperature in aumento che hanno reso la neve insidiosa, soprattutto per quanto riguarda la parte di mtb della gara”.

CLASSIFICHE

Ragazzi maschile:

Pietro Bellemo (Delfino Chioggia) 9:54,203

Riccardo Cenedese (Silca Ultralite) 10.36,218

Guglielmo Marafatto (Triathlon Terraglio) 11.16,297

Ragazzi femminile:

Rebecca Gava (Silca Ultralite) 11.20,879

Susanna Nalesso (Triathlon Terraglio) 12.04,027

Emma Simoncini (Valle d’Aosta) 12.14,528

Youth maschile:

Riccardo Giuliano (Valdigne Triathlon) 16.27,086

Sebastiano Bottazzi (Cus Parma asd) 17.30,321

Giovanni Pavanello (Eroi del Piave) 17.30,527

Youth femminile:

Silvia Turbiglio (Valdigne Triathlon) 20.44,598

Maya Colombo (Go Tri Team asd) 21.13,981

Ludovica Sabbia (Valdigne Triathlon) 21.15,062

Age Group (overall results) – per i risultati per ciascun Age Group QUI

Maschile:

Filippo Barazzuol (Granbike Velo Club) 39.25,477

Massimo Cigana (Maniro Triathlon) 40.32,445

Federico Spinazzè (Silca Ultralite) 40.35,070

Femminile:

Matilde Bolzan (Pool Cantù 1999 asd) 50.11,426

Vittoria Spada (Granbike Velo Club) 50.30,805

Francesca Rondelli (Valdigne Triathlon) 55.38,011