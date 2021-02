La Migross Asiago Hockey campione d’Italia per la settima volta: battuti i Rittner Buam 5-1

HOCKEY GHIACCIO FINALE SCUDETTO – La Migross Asiago si laurea campione d’Italia per la settima volta. Non c’è storia in gara3 della finale scudetto, con i Rittner Buam sconfitti per 5-1 nel match decisivo per l’assegnazione del titolo numero 87.

Sblocca il risultato nel primo tempo Miglioranzi, poi nel secondo vanno a segno ancora Miglioranzi, Frei e McParland. In apertura della terza frazione Davide Dal Sasso chiude di fatto i giochi firmando il 4-1, poi arrotondato dalla quinta rete di Daniel Mantenuto.

Per i giallorossi di coach Mattila si tratta del secondo titolo tricolore consecutivo.