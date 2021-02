Settimo scudetto ad Asiago: in curva Sud il numero 7 ha portato bene grazie ai tifosi

FOTO NOTIZIA – Davide Dal Sasso (n 13) esce trionfante dall’abbraccio dei compagni che festeggiano il suo gol che vale il 4-1 per Migross Asiago su Rittner Buam Collalbo: rete che di fatto ha deciso il match giocato ieri sera e che è valso il settimo scudetto per gli Stellati dell’Altopiano. Surreale il palaOdegar vuoto (per norme anti covid): i tifosi però hanno lasciato prima della partita sulla curva Sud uno striscione col numero 7: un augurio che si è trasformato in realtà!

Asiago, che ha conquistato il suo primo scudetto nel 2001, è ora quarto nella classifica delle squadre italiane di hockey su ghiaccio per numero di titoli italiani: al comando Bolzano con 19 scudetti, segue Cortina con 16, Milano con 15 e poi Asiago con 7 e Rittner (Renon) con 6. Il primo scudetto lo vinse Milano nel 1925.

(Foto di Francesco Brasco)