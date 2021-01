CALCIO – La Lista Ruzza é pronta ad incontrare le società calcistiche venete, seppur per via telematica, per un momento di confronto in vista delle prossime elezioni alla presidenza del Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti.

L’appuntamento é per lunedì 4 gennaio alle ore 18.

L’incontro si terrà attraverso la piattaforma di videoconferenze Zoom.

Per parteciparvi basterà premere il link sottostante o copiarlo e incollarlo sulla barra degli indirizzi internet e seguire le istruzioni.

Per partecipare basta cliccare o copiare ed incollare il seguente link: