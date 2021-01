Pallamano Scuola Vicenza – Mai chiuso e si riprende il 7 gennaio: campionati U17 e U19 da febbraio 2021

PALLAMANO – “Noi non abbiamo mai interrotto l’attività perché i nostri sono campionati nazionali. Abbiamo rispettato tutte le normative. Ci siamo fermati solo per le vacanze di Natale e poi ci si fermerà solo nel caso fossimo in zona rossa”. Così Giancarlo Collese, fondatore, direttore sportivo e allenatore dell’associazione sportiva Pallamano Scuola Vicenza, gruppo rappresenta la rinascita della handball nella città berica.

Collese allena gli under 17 e gli under 19 con Mattia Martinello. Presidente del consesso sportivo è Bruno Loreggian e la società utilizza come campo di allenamento la tecnostruttura di via Tuggia nel quartiere di San Francesco-Parco città.

Ad allenare gli under 13 e gli under 15 è Nicola Frontera.

“Abbiamo voluto una maglia che si facesse notare – afferma Collese -: ecco perché i colori delle divise sono rosa!”

Il ds conclude dicendo che i campionati U17 e U19 dovrebbero partire all’inizio di febbraio 2021.

