Il Circolo Ex biancorossi propone di intitolare ad Ernesto Galli la porta sotto la curva sud

Il Circolo Ex Biancorossi intende onorare il ricordo di Ernesto Galli promuovendo la proposta di intitolare al portiere del Real Vicenza la porta dello stadio Menti posta sotto la Curva Sud.

Quella porta, in particolare, è stata quella in cui Galli parò il rigore tirato da Agostino Di Bartolomei nella partita che il Lanerossi Vicenza vinse battendo la Roma nel campionato di Serie A 1977-1978.

L’idea è stata lanciata dal consigliere Gianni Poggi nel corso della puntata di lunedì 30 ottobre della rubrica Rigorosamente calcio di TVA Vicenza ed è stata condivisa dal conduttore Andrea Ceroni e dagli altri ospiti, fra cui il sindaco di Vicenza Francesco Rucco.

Il Circolo Ex Biancorossi fa quindi appello a tutti coloro che hanno stimato e voluto bene a Ernesto Galli e, nel contempo, al LR Vicenza Virtus, al Centro di coordinamento Clubs Biancorossi, ai Gruppi delle Curva Sud, a tutti i tifosi e ai media vicentini perché sostengano la iniziativa e collaborino alla promozione e alla realizzazione di essa.