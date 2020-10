Apac Srl di Lonigo nuovo sponsor di AS Vicenza: domani le ragazze di Rebellato a Milano contro Sanga!

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Nella quinta giornata del campionato di A2 ancora una trasferta per la squadra vicentina. Dopo la prima sconfitta, peraltro più che onorevole, subita a Udine, è il Sanga Milano che attende Monaco e compagne.

Un Sanga in formissima, dato in gran spolvero, avendo appena violato il campo di Albino per 60-86. Un grosso punteggio e a primeggiare è stata l’ala Arianna Beretta, autrice di 27 punti, frutto di un 5/6 da due e di un 4/5 da tre: numeri che si commentano da soli. Dopo due sconfitte iniziali, il Sanga condotto dal bravissimo Franz Pinotti, bandiera della società, ha fatto sue le altre due partite e naturalmente vorrà agganciare Vicenza a quota sei.

La squadra di Rebellato, conscia delle difficoltà, è avvisata e non parte certamente arrendevole. Qualche acciacco alle varie Vella, Colabello e Tagliapietra in settimana si è risolto positivamente e la fiducia e l’entusiasmo in seno alla squadra rimangono intatti.

Persa per chissà quanto tempo la giovane Giulia Vettori, causa noto infortunio al ginocchio, trovano spazio in pianta stabile nel team di prima squadra Marina Grazian e Francesca Priante (cl.2003) e coach Rebellato, aprendo al vivaio come tanto piaceva nei tempi migliori a patron Antonio Concato, indimenticato presidente, ha promosso due giovani della classe 2004: Sara Conte e Alice Bellon, under 18 allenate da Carlo Benincà, aggregatesi al gruppo in questi giorni: l’idea è di far ruotare le baby giocatrici più meritevoli.

APAC SRL ENTRA A FAR PARTE DEGLI SPONSOR CHE SOSTENGONO AS VICENZA

Concludiamo con una bella notizia accompagnata da un grazie sentito: per l’intervento dell’amministratore dott. Umberto Priante, entra a far parte del gruppo degli sponsor che sostengono la società l’azienda APAC SRL di Lonigo, impegnata nel campo di vendita di attrezzature per garage e ponti sollevatori, smontagomme ed equilibratici.

La partita Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – A.S. Vicenza si gioca alle ore 18.00 di sabato 31 ottobre nella palestra intitolata al mitico Aldo Giordani, indimenticabile promotore della irripetibile stagione del boom del basket d’antan. La partita si disputa a porte chiuse per i noti provvedimenti anticovid e sarà arbitrata da Samuele Riggio di Siderno (Rc) e da Giuseppe Scarfò di Palmi (Rc). Sarà trasmessa la diretta streaming del match che è disponibile sul canale You Tube del Ponte Casa D’Aste Sanga Milano.