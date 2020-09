Qui FC Arzignano Valchiampo: per Nick Valenti subito il riscatto con l’Este domenica in casa

CALCIO – SERIE D – Perdere dà sempre fastidio. Ed è chiaro. Ma perdere giocando bene ancora di più. In casa FC Arzignano Valchiampo rimane grande il rammarico per il ko rimediato all’esordio stagionale sul campo del Caldiero. Una sconfitta maturata al termine di una partita dominata per lunghi tratti, con tantissime occasioni da gol create, ma purtroppo non concretizzate. Uno dei protagonisti della partita, che ha sfiorato ripetutamente il gol, è stato Niccolò “Nick” Valenti, che abbiamo coinvolto nell’analisi nel match.

Nick Valenti, che valutazioni ti senti di fare della partita di Caldiero? Che partita è stata e come valuti il risultato finale?

“E’ stata una partita tosta, che comunque abbiamo condotto per la maggior parte del tempo. Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni nitide che dovevamo sfruttare meglio, ma il calcio è cosi, prendi un tiro e prendi gol, il risultato finale non mi sembra che rispecchi la partita, ma ora testa bassa e pedalare”!

Quanto rammarico rimane per aver giocato una buona partita e non essere riusciti a portare punti a casa?

“Il rammarico è sicuramente tanto, soprattutto perché sappiamo il nostro valore, e quello che abbiamo creato, ma ripeto, purtroppo delle volte crei tanto e non porti a casa niente, e delle volte basta un tiro… ma ci sono ancora tante partite, non è successo niente”!

Domenica si inizia al Dal Molin contro l’Este, una partita che evoca ricordi indimenticabili. Che partita ti aspetti? Con che spirito bisogna prepararla?

“Domenica finalmente torniamo tra le mura amiche, sarà una partita tosta: siamo l’Arzignano e tutti vengono a giocare con il coltello tra i denti, ma lo spirito deve essere prima di pareggiare la cattiveria e poi i valori tecnici usciranno con il passare dei minuti”!

Che sensazioni hai provato a tornare a vestire la maglia gialloceleste in una partita ufficiale?

“Ho provato delle bellissime sensazioni: sono riaffiorati i ricordi più belli, fin dalle piccole cose, dal vedere i volti delle persone che conosco da ormai tre anni nel pre-partita, qui mi sento a casa, e le sensazioni non potevano che essere indescrivibili”!

Che messaggio mandiamo ai tifosi arzignanesi in vista di domenica?

“In vista di domenica prossima mandiamo il messaggio di stare vicini alla squadra, per quanto possibile, perché in casa dobbiamo creare il nostro fortino, quindi abbiamo bisogno di tutti”!