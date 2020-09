Atletica Vicentina – Lonedo firma il primato nei 3000

Settimana piena di meeting quella appena trascorsa

In vista dei campionati italiani del mezzofondo, in calendario il prossimo 17-18 ottobre, gli atleti dell’AV Brazzale Group proseguono con gli impegni agonistici per testare la condizione. Doppio impegno agonistico per l’azzurra del cross, Rebecca Lonedo, che ha gareggiato giovedì scorso nei 1500 a Zogno e nei 3000 sabato a Milano . Rebecca, seguita da Gianni Faccin, ha riscritto il primato nei 3000 fermando il cronometro a 9’28”7 in occasione della settima edizione dell’Athletic Elite Meeting svoltosi al campo XXV Aprile, migliorando il precedente limite di 9’34 ottenuto a fine agosto a Cles. Nei 1500 della prima tappa del circuito silver Lombardia la mezzofondista ha chiuso al quarto posto (4’29″6), non distante dal suo personal best di 4’29″1. Nella stessa gara si migliora anche Chiara Pizzolato, scesa a 4’45″4, mentre a Milano fa registrare progressi nei 3000 dove corre in 10’15″9.

Domenica Manuel Lando, vicecampione italiano promesse, si è aggiudicato la gara dell’alto con 2.10 al Meeting Città di Conegliano- Trofeo Toni Fallai. Nello stesso evento terzo posto per Maya Caon (12.95), vicina al suo limite, quarta Gloria Gollin (12.23) e sesta Angela Brandstetter (11.74). Bella prova nei 10000, gara valida per l’assegnazione dei titoli assoluti e U23 della specialità, per Pietro Sartore che conclude i 25 giri di pista in 31’31. Ottavo negli 800 Enrico Brazzale (1’51″8).

Dopo il titolo italiano junior Diletta Fortuna ha gareggiato a Livorno dove ha vinto con la misura di 50.27. Alice Muraro ha preso parte al Meeting Nazionale di Molfetta classificandosi al secondo posto nei 100 hs (14″38).

