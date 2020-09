Venezia-Vicenza 1-0. I padroni di casa passano su rigore [FOTOREPORTAGE]

Venezia FC – LR Vicenza 1-0

VENEZIA – Lezzarini, Ferrarini, Taugourdeau, Capello, Aramu, Modolo, Felicioli, Fiordilino, Bocalon, Maleh, Ceccaroni. All. Zanetti

LR VICENZA – Grandi, Beruatto, Padella, Cappelletti, Bruscagin, Cinelli, Pontisso, Dal Monte, Vandeputte, Guerra, Gori. All. Di Carlo

Arbitro: Meraviglia Francesco di Pistoia

Assistenti: Peretti Giorgio e Di Vuolo Rodolfo

Marcatori: 36′ Aramu (VE)

Tutto è pronto per la prima partita di campionato che vede i biancorossi di Mimmo Di Carlo impegnati al Penzo per il super derby con il Venezia di Paolo Zanetti (che ha vestito la maglia biancorossa per 45 gare realizzando anche un gol).

Lottano i biancorossi ma passa il Venezia che sigla su rigore dubbio con Aramu al 36′. Mercoledì alle 16 la sfida di Coppa Italia contro la Pro Patria!

36′ GOL VENEZIA: Rigore per il Venezia. Sospetta spinta ai danni di Capello che cade in area. Dal dischetto Aramu calcia angolato e porta in vantaggio i lagunari.

8′ Gol annullato per fuorigioco ai biancorossi. Incornata vincente di Padella ma l’arbitro ravvisa una posizione dubbia di offside

