A Lavarone le ultime gare giovanili MTB: Team Relay e Coppa Italia cross country

MTB GIOVANILE – Sabato 26 settembre Campionato Italiano Team Relay per comitati regionali. Domenica 27 settembre ultima prova di Coppa Italia Giovanile. Sono 6 su 8 i campioni italiani al via nell’evento dello SC Millegrobbe all’Alpe Cimbra terra di sport e di turismo soprattutto per le famiglie.

Questo weekend a Lavarone, nella frazione Bertoldi, andranno in scena la prova di Campionato Italiano Team Relay per comitati regionali e l’ultima tappa della Coppa Italia Giovanile cross country.

SABATO POMERIGGIO IL TEAM RELAY

Sabato pomeriggio spazio dunque al Campionato tricolore Team Relay (ore 16), domenica invece gli esordienti e gli allievi scenderanno in pista nella prova individuale, un po’ una gara di conferma appena dopo i Campionati Italiani Assoluti disputati due settimane fa al Ciocco.

Tra gli oltre 350 iscritti ci sono già le conferme di ben 6 degli 8 neo campioni italiani, ovvero Nicolas Milesi, Ettore Prà, Sophie Auer, Luca Fregata, Valentina Corvi ed Elisa Ferri.

COPPA ITALIA CROSS COUNTRY

Gara inedita quella di Coppa Italia Giovanile per Lavarone, con un percorso davvero spettacolare scelto dai dirigenti dello Sci Club Millegrobbe, che si avvalgono del prezioso supporto della società ciclistica SSV Colle della Val Casies, una bella dimostrazione di collaborazione tra chi si mette in gioco per la prima volta con le gare giovanili e un team di esperti, con la collaborazione della APT Alpe Cimbra e del Comune di Lavarone.

Percorso tutto offroad tra prati, sentieri e single track abilmente mixati davvero ad alto livello: 3500 metri di lunghezza e 150 metri di dislivello, da affrontare più volte in base alla categoria, in un’area di gara ricavata tra il campo di calcio di Lavarone Bertoldi e l’abitato di Lavarone Chiesa.

Un tracciato che metterà alla prova i giovani talenti, i quali oramai si cimentano su percorsi simili a quelli degli élite, tanto sono alte le prestazioni giovanili.

METEO

Le previsioni meteo annunciano tempo bello, ed è risaputo che l’Alpe Cimbra regala emozioni in ogni stagione dell’anno, strizzando l’occhio anche alla neve. Qui infatti si possono praticare tutte le discipline invernali, dallo sci alpino al fondo, dallo snowboard allo skialp.