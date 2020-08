CALCIO – Il centrocampista Pontisso resta al LR Vicenza: ha firmato per due stagioni [VIDEO]

Simone Pontisso, centrocampista, classe 1997, ha sottoscritto in questi giorni il prolungamento contrattuale con la società biancorossa sino al 30 giugno 2022. Al LR Vicenza da un anno e mezzo proseguirà anche in serie B, categoria che ha conosciuto in precedenza con la maglia della Spal. I suoi modelli sono stati Pirlo e Kakà, è fortissimo con la play station (Fifa) e con la sua ragazza fa la pizza in casa. La pizza preferita? Margherita con i würstel.

Predilige giocare nel ruolo di centrocampista centrale, ma nell’ultimo anno con mister Di Carlo ha capito che può giocare anche in una linea di due. Pontisso ha la stoffa del campione e può crescere molto. La scorsa stagione con la maglia del Vicenza ha realizzato tre gol.

Ma sentiamo l’intervista video che abbiamo girato con i colleghi all’Hotel Gaarten di Gallio dove si sta svolgendo il ritiro dei biancorossi. Per la verità gli uomini di Mimmo Di Carlo si allenano tra i campi di gioco di Gallio e Asiago, rigorosamente a porte chiuse per rispettare le norme anti-covid.