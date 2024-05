Tennis Comunali Vicenza manca l’aggancio all’Eurosporting Treviso

TENNIS SERIE B2 – Peccato! E’ stata una battaglia iniziata alle 10 di mattino e conclusasi oltre le 19 e, alla fine, la squadra di serie B2 di Tennis Comunali Vicenza capitanata dal maestro Alessandro Buratto, esce sconfitta per 4-2 dalla sfida con l’Eurosporting Treviso.

Inizio ancora una volta in salita con le sconfitte di Andrea Zanini e Tommaso Bertuzzo. Tommaso Stimamiglio vince il suo singolare mentre Giovanni Peruffo si arrende al terzo set alla rimonta di Pietro Romeo Scomparin.

1-3 il risultato prima dei doppi dove Bertuzzo e Simone Fucile riportano sotto i nostri. L’impresa sembra possibile e passa per le racchette di Peruffo e Zanini che però si arrendono 11-9 al match tie-break.

“Una sconfitta con più di qualche rimpianto – commenta il capitano Alessandro Buratto – Siamo stati un po’ sfortunati. Bertuzzo ha perso dopo tre ore e 20’ di lotta, dove si era trovato in vantaggio 4-3 e 40-0 al terzo set. Stesso discorso per Peruffo, che era avanti 6-3 e 3-0 con il doppio break e per il doppio Peruffo/Zanini in vantaggio 8-4 al match tie-break. Importante la vittoria di Tommaso Stimamiglio, che ha rotto il ghiaccio in serie B, ma tutti i ragazzi comunque hanno lottato e dato l’anima e di questo non posso essere che orgoglioso. Ora dobbiamo guardare avanti, capire dove abbiamo sbagliato e ripartire ancora più carichi in vista della sfida di domenica prossima che ci vedrà in trasferta contro la Canottieri Nino Bixio”.