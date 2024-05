Il derby tra LR Vicenza e Padova rinviato a mercoledì 22 maggio

CALCIO SERIE C NOW – Derby rinviato! Questa la decisione della Lega Pro a seguito del vertice tenutosi oggi in Prefettura.

Di conseguenza la gara L.R. Vicenza–Padova, valida per i Play Off del Campionato Serie C NOW 2023-2024, in programma martedì 21 maggio 2024 alle ore 20.30 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, verrà posticipata a mercoledì 22 maggio 2024, con inizio alle ore 20.30.

Tutti i tagliandi acquistati saranno validi per la gara di domani.

Qualora si volesse cedere il proprio tagliando ad un’altra persona, per tutti i biglietti a pagamento è possibile eseguire la procedura di CAMBIO UTILIZZATORE al seguente link https://sport.ticketone.it/post-order

Nel caso in cui, invece, il biglietto sia stato caricato sulla tessera del tifoso occorrerà cliccare sulla procedura di CAMBIO SUPPORTO.

Per quanto riguarda la procedura di cambio utilizzatore, cliccando su biglietto stampa@casa vengono mostrati i dati del biglietto da inserire (IMPORTANTE: la lettera A della carta di emissione va scritta in maiuscolo). Una volta inseriti i dati, inviare la richiesta e cliccare su LR VICENZA vs PADOVA PLAY OFF, inserire tutti i dati obbligatori e inviare definitivamente la richiesta.

Eventuali decisioni sulla possibilità di richiedere il rimborso dei tagliandi verranno comunicate successivamente, in base alle comunicazioni ricevute dalla Lega Pro, organizzatore dell’evento.