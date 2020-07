MARCE – Il 27 settembre si correrà la Marathon dell’Altopiano

Il 27 settembre si correrà la seconda edizione della Marathon dell’Altopiano

La Marathon dell’Altopiano ritorna a Gallio, sull’Altopiano dei Sette Comuni, il 27 settembre, con la collaudata organizzazione di Cortina Experience.

La bella notizia arriva dall’Altopiano dei Sette Comuni, dove l’A.S.D. Cortina Experience, con il forte supporto dell’amministrazione comunale di Gallio (VI), conferma in calendario la seconda edizione della Marathon dell’Altopiano, un evento che già nella sua prima edizione aveva stupito tutti per gli affascinanti percorsi e l’impeccabile organizzazione.

Confermate logistica, partenza, arrivo e percorso Classic, mentre una piccola modifica ridurrà di 3 km il percorso Marathon. I primi di agosto sarà resa disponibile la nuova mappa. Allungati anche i tempi di transito ai cancelli di controllo.

Informazione importante per rispettare i protocolli Covid-19: i concorrenti dovranno presentare alla verifica tessere il MODULO di autocertificazione, debitamente compilato e firmato.

Fondamentale l’importante supporto del main sponsor Named Sport, degli sponsor

Crank Brothers, Continental, Fizik, Kask, Rigoni di Asiago, Dolomia, Crich, Felicetti, Menabrea e dei supporter Topeak, Cliniche la Grazia, Colesel, Fisiclab San Gaetano, Campabros e Ciclopromocomponents.

Un altro importante evento è in programma il 19 settembre, il Bibione Bike Trophy 6h, che è in combinata con la Marathon dell’Altopiano, per la quale è previsto anche un importante montepremi.

La Marathon dell’Altopiano vi aspetta per regalarvi tanto divertimento ed emozioni e le motivazioni per essere presenti a Gallio il 27 settembre 2020 certo non mancano.

L’A.S.D. Cortina Experience si augura di vedervi numerosi a Gallio. Con grande impegno stiamo lavorando per contribuire a una seconda parte del 2020 più sereno e ricco di soddisfazioni sportive!