CALCIO – La conferenza stampa di Antonio Cinelli

“Avevo lasciato un percorso a metà strada, in cuor mio c’è sempre stata la voglia di ripartire da qui, avevo come unico intento quello di aiutare la squadra a raggiungere un obiettivo e sono contento di averlo fatto in così breve tempo. Non è stato facile, è stato un campionato difficile, raggiungere la B in questo modo e in questa città mi dà tanta forza. Io penso che ogni giocatore abbia delle città e delle tifoserie che rimangono dentro, Vicenza per me rappresenta questo, una città e dei colori che fanno parte di me ormai. Ho degli obiettivi fissi bene in testa e voglio arrivarci con questa maglia, l’obiettivo principale è quello di fare bene per questa città, Vicenza è stata per me un trampolino ieri e una conferma oggi del calciatore e dell’uomo che cresce”.

