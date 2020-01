PALLAVOLO – SERIE B1 FEMMINILE – Dall’inizio di settimana è arrivata in squadra la palleggiatrice SIMONA MARINI di Bergamo classe 1996, alta 182 cm, studentessa di psicologia, con alle spalle cinque stagioni in serie B1, le ultime due con Vinilgomma Ospitaletto. Rimasta fuori dai “giochi a scacchi” del mercato estivo si è sempre allenata nei primi mesi di questa stagione con la Zanetti Bergamo (che detiene la proprietà del suo cartellino). Marini si è integrata già da martedì scorso negli allenamenti.

Giovedì è arrivata anche l’opposto mancino ALISSA HODZIC classe 1997, alta 187 centimetri, nata a Piacenza (da genitori di origine bosniaca) che finita la stagione scorsa in A2 a Baronissi (Salerno) si è presa 6 mesi sabbatici per completare degli esami universitari: è studentessa alla Cattolica di Cremona in export management. Hodzic in questi mesi si è allenata a Sassuolo.

Anche l’opposto mancino arriva con tanto entusiasmo a Vicenza. Dopo le giovanili a Vigonzone (Piacenza) ha militato da U18 in C a Pavia con presenze continue nella Riso Scotti in A2. Poi per lei 2 anni in B2 a Fiorenzuola, un anno a Offanengo, e l’ultima stagione in A2 a Salerno.

“I due acquisti che ci volevano per rafforzare la squadra – afferma il presidente Andrea Ostuzzi – e salvare la stagione in B1. Si tratta di due atlete preparate nei loro rispettivi ruoli e con un’ottima esperienza della categoria”.

“Adesso non ci sono più alibi – sottolinea Andrea Ostuzzi -: l’obiettivo salvezza è alla nostra portata!”

Entrambe le atlete sono già a disposizione di coach Luca Chiappini e saranno impiegate stasera nel match di Volta Mantovana.