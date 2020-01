HOCKEY GHIACCIO – AHL – SERIE A – La supersfida tra la Migross Supermercati Asiago Hockey e l’HC Pustertal va alla squadra altoatesina che decide il match nel terzo tempo e si impone per 3-5.

Partita molto equilibrata che vede le due squadre più attente a non scoprirsi che a cercare il goal. La Migross Asiago ha la prima occasione del match con Stevan che da buona posizione si fa ipnotizzare da Furlong, poi ci prova Gellert ma Furlong riesce a parare. All’8’ il Val Pusteria può giocare in superiorità numerica per una penalità fischiata a Caporusso, l’Asiago però di difende con ordine e riesce ad uccidere la penalità. Quattro minuti più tardi tocca all’Asiago giocare in powerplay, la squadra di casa fa girare bene il disco ma non trova lo spiraglio giusto per passare a condurre. Al 15’ Rosa prova la conclusione dalla destra ma sbaglia il bersaglio grosso di un niente.

Il secondo tempo segue il copione scritto per la prima frazione anche se è l’Asiago ad avere più occasioni davanti alla porta avversaria. Al 5’ i Giallorossi trovano il goal dopo un’azione insistita della terza e quarta linea: Vankus da dietro porta serve Ginnetti che spedisce il disco sotto la traversa per il goal’1-0 che fa esplodere l’Odegar. L’Asiago continua ad attaccare con tutte e quattro linee, rischiando però sulla doppia conclusione di MacArthur e Cristellon, sulle quali è bravo Cloutier. Al 13’ l’Asiago colpisce due pali clamorosi con MacParland e Magnabosco. A un minuto e mezzo dal termine MacParland si smarca bene e prova il tiro, Furlong ci mette il guantone.

Nel terzo tempo gli ospiti pareggiano al 4’ con Oberrauch che insacca un rebound dopo un tiro di Carozza. Un minuto più tardi Rosa sfrutta un errore difensivo degli ospiti ed infila Furlong tra i gambali. Al 7’ in 20 secondi il Val Pusteria segna due volte, prima con Helfer dalla blu in powerplay e poi con Andergassen che sigla il primo vantaggio per i suoi con un tiro di polso da prima della linea blu. L’Asiago prova a tornare in parità ma a metà partita Berger, ben imbeccato da MacArthur, mette il disco in rete. I Giallorossi non si arrendano e due minuti più tardi accorciano con un tiro perfetto di Chad Pietroniro dopo un ingaggio vinto da Caporusso. I Leoni iniziano a premere in avanti alla caccia del pareggio ma al 18:15 Pace segna il definitivo 3-5 sfruttando un rimbalzo dopo una parata di Cloutier.

La Migross Supermercati Asiago Hockey rimane a secco, nonostante la bella partita, e ora avrà un paio di giorni per ricaricare le batterie in vista del match contro il Vipiteno che sarà decisivo per l’accesso alle semifinali della Serie A.

Formazione Asiago: Cloutier (Stevan L.), Forte, Casetti, Ginnetti, Pietroniro P., Pietroniro C., Gellert, Caporusso, McParland, Olivero, Dal Sasso, Tessari, Stevan M, Loschiavo, Vankus, Lievore, Benetti, Rosa, Magnabosco.

Formazione Val Pusteria: Furlong (Stoll), Hofer A., Leitner, Hofer R., Helfer, Brighenti, March, Oberrauch, Lewis, MacArthur, Berger, Carozza, Cristellon, Andergassen, De Lorenzo Meo L., Conci, De Lorenzo Meo L., Traversa, Pace.

Gli altri risultati: RIttner Buam – Olimpija 3:4, Linz II – Vienna II 1:5, Feldkirch – Lustenau 4:3 SO, Zell am See – Klagenfurt II 4:2, Kitzbuhel – Fassa 3:1, Bregenzerwald – Vipiteno 2:3, Gherdeina – Jesenice 0:3, Cortina – Red Bull Hockey Juniors 2:1.