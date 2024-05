Al Menti Ferrari firma il derby tra LR Vicenza e Padova

LR Vicenza – Padova 2-0

Marfatori: 10’ e 50’ Ferrari

CALCIO SERIE C PLAYOFF – Dopo il rinvio di martedì si gioca l’attesissimo derby tra LR Vicenza e Padova.

Il vecchio Menti é “sold out” (10806 le presenze) come richiede l’occasione e la pioggia iniziata a scendere poco prima del fischio d’inizio cessa presto di cadere per non rovinare lo spettacolo.

Vecchi cambia qualcosa rispetto alla sfida con il Padova e le scelte sembrano dargli ragione.

Al 10’ arriva infatti il vantaggio biancorosso: azione Della Morte, Costa, Ferrari, con quest’ultimo che non fallisce la deviazione sotto porta. 1-0.

Insistono i padroni di casa prima con un’azione di Pellegrini che rimette al centro dove Ferrari arriva con un pizzico di ritardo. Ancora il n. 9 protagonista ma questa volta la conclusione viene deviata.

Al 27’ ci prova da fuori Della Morte: Donnarumma si distende e rinvia il pallone.

Al 33’ il primo brivido per Confente con Varas che calcia a lato dall’altezza del calcio di rigore.

Al 38’ ancora Vicenza pericoloso ma Talarico viene anticipato.

Nel finale di tempo annullata una rete a Ferrari per fuorigioco di Pellegrini e m, dopo un minuto di recupero, si va negli spogliatoi.

Inizia la ripresa senza cambi nelle due formazioni.

E non sono passati cinque minuti ed arriva il raddoppio: azione Costa, Pellegrini, traversa di Talarico e sulla ribattuta Ferrari é pronto a ribadire in rete per il 2-0.

Al 64’ prova a farsi vedere il Padova con Cretella la cui conclusione termina sul fondo.

E primi cambi per Vecchi che sostituisce Pellegrini e Talarico con Delle Monache e De Col.

Al 70’ Confente vola nell’angolino a deviare in angolo la punizione di Cretella.

Fuori anche Della Morte, tra i migliori in campo insieme con Costa e Ferrari: al suo posto Greco.

E all’86’ é il palo a dire di no alla punizione di Cretella.

Negli ultimi minuti, con 5’ di recupero assegnati dall’arbitro Scatena, si rivede Fausto Rossi che sostituisce Ronaldo, autore di una grande partita: per lui, ex del match, applausi da una parte e fischi dall’altra.

Finisce 2-0 in vista del ritorno di sabato sera all’Euganeo.