Luca Zamparo il “dottore del gol” mette le sue frecce per l’attacco del LR Vicenza

CALCIO SERIE C NOW – Si presenta il nuovo attaccante del L.R. Vicenza Luca Zamparo, il “dottore del gol” essendo laureato in Scienze motorie e d iscritto a Psicologia.

“”Mi piace avere stimoli nuovi al di fuori del calcio” dichiara a proposito l’attaccante, classe 1994, 1.90 di altezza.

“Ho accettato subito l’offerta del Vicenza e sono sicuro che questa squadra abbia le qualità per poter vincere il campionato. Equilibrio e continuità di risultati le parole d’ordine per raggiungere l’obiettivo. Per quanto mi riguarda invece mi attendo una stagione di riscatto dopo l’esperienza non positiva con il Calcio Padova”.

Sul terreno di gioco, vuole tornare a festeggiare i suoi gol con l’esultanza dell’arciere: “E’ nato per gioco, al paese, tra gli amici, e poi mi é rimasta. Anzi, spero di ritornare a farla con continuità”.

E se lo augura anche il direttore sportivo biancorosso Luca Matteassi, che sottolinea le qualità umane oltre che tecniche dell’attaccante: “Per venire a Vicenza ha rinunciato ad un anno di contratto e a guadagnare di più – spiega – per me queste sono cose importanti che, vi assicuro, non si trovano facilmente nel mondo del calcio”.