CALCIO SERIE C NOW – Il LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento contrattuale con il calciatore Stefano Cester sino al 30 giugno 2027.

Cester, centrocampista classe 2002, nella scorsa stagione ha disputato 34 partite con la maglia della Torres, con la quale ha conquistato il secondo posto in classifica, nel girone B di Serie C. Nella stagione 2022/2023, invece, tra le fila dell’Arzignano Valchiampo è sceso in campo in 32 occasioni, in Serie C, siglando due reti.