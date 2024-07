Le scelte del ct Bertolucci per i Mondiali di hockey pista a Novara

HOCKEY PISTA – Sono ufficiali le scelte del commissario tecnico Alessandro Bertolucci per la nazionale italiana senior maschile. Dal 19 agosto nel Centro Federale FISR a Recoaro Terme si riuniranno gli azzurri per la prima volta per la lunga avventura che li porterà all’esordio lunedì 16 settembre al Campionato Mondiale Maschile durante i World Skate Games Italia 2024 a Novara. Rispetto a Montreux per la Coppa delle Nazioni c’è anche la convocazione di Gnata, Ipinazar, Malagoli e Zampoli al posto di Corona e Pozzato.

Rispetto ad un anno fa a Sant Sadurni d’Anoia per l’Europeo, non sono stati convocati Barbieri e Cinquini, ed al loro posto Ambrosio, Banini e Verona, assenti per infortunio. La Stecca d’oro 2024 ha subìto un infortunio durante i playoff ed avrà un programma specifico, durante questo mese, per arrivare pronto alla data del raduno.

“Una formazione già collaudata e con un buon bagaglio di esperienza durante gli ultimi anni – commenta il ct Alessandro Bertolucci – Saranno da valutare attentamente le condizioni di Ambrosio sin dai primi giorni di raduno. Siamo ancora una formazione giovane e dobbiamo sfruttarla in un campionato così esigente come sarà quello che giocheremo a Novara. A livello tecnico potremo fare un grande Mondiale, soprattutto davanti al pubblico italiano che non troviamo da una vita.”

I convocati della Nazionale Italiana Senior Maschile:

Portieri: Riccardo Gnata (Hockey Forte), Bruno Sgaria (Hockey Trissino), Stefano Zampoli (Hockey Trissino)

Esterni: Federico Ambrosio (Hockey Forte), Morgan Antonioni (Amatori Wasken Lodi), Davide Banini (Follonica Hockey), Giulio Cocco (Hockey Trissino), Francesco Compagno (Hockey Forte), Alessandro Faccin (Amatori Wasken Lodi), Davide Gavioli (Hockey Trissino), Francisco Ipinazar (Hockey Forte), Andrea Malagoli (Hockey Trissino), Alessandro Verona (Sporting CP)

Road To WSG Novara 2024

19-22 agosto 2024 – Raduno a Recoaro Terme (Vicenza)

25-27 agosto 2024 – Raduno a Recoaro Terme (Vicenza)

29 agosto – 1 settembre 2024 – Goldencat a Cerdanyola (Spagna)

4-7 settembre 2024 – Raduno a Novara

10-14 settembre 2024 – Raduno a Novara

15-22 settembre 2024 – World Skate Games Italia 2024 a Novara per Senior Men World Championship

Senior Men World Championship

Gruppo A: Argentina, Portogallo, Angola, U.S.A.

Gruppo B: Spagna, ITALIA, Francia, Cile

1^ giornata – Lunedì 16/9/2024 – ITALIA-Cile

2^ giornata – Martedì 17/9/2024 – Francia-ITALIA

3^ giornata – Mercoledì 18/9/2024 – Spagna-ITALIA

Da Venerdì 19/9 Quarti di Finale, 20/9 Semifinali, 22/9 Finali