Simone Faggioli cala il poker vincente alla Salita del Costo

MOTORI – È Simone Faggioli ad aggiudicarsi la 31^ Salita del Costo al volante delle Nova Proto NP-01, firmando la vittoria con la quale il pilota fiorentino realizza il poker nella cronoscalata vicentina dove si era imposto nel 2017, 2019 e 2021. Con il tempo di 4’02”26 stacca di soli 4 decimi lo storico rivale Cristian Merli, che porta l’Osella FA30 al secondo posto dopo un’avvincente testa a testa dato che al primo intermedio il pilota trentino era in vantaggio di una manciata di centesimi sul rivale.

Entrambi hanno ampiamente soddisfatto le aspettative del numeroso pubblico intervenuto ad assistere alla gara organizzata dall’Automobile Club Vicenza in sinergia con i comuni di Roana, Cogollo del Cengio e Caltrano, offrendo una nuova emozionante sfida vissuta col fiato sospeso sino all’ultimo dei 9.910 metri della salita.

A completare il podio assoluto è stato un convincente Luigi Fazzino su Osella PA30 staccato di 6”57 dal vincitore; Franco Caruso ha chiuso al quarto posto anch’egli su Nova Proto NP01 precedendo Diego De Gasperi, quinto a 11”77, al volante della Norma M20 Zytec che fino allo scorso anno utilizzò Faggioli. Di livello anche la prestazione del locale Andrea Parisi, primo tra le “2000” su Osella PA30 e sesto assoluto seguito nella generale da Alberto Scarafone, settimo e primo in “CN” con l’Osella PA21. Ottavo posto e successo tra le “1600” per la Wolf GB08 motorizzata Aprilia di Enrico Zandonà che la spunta per 2 soli decimi sul pilota di Caltrano Alberto Dall’Oglio in gara con la Nova Proto NP03 e a completare la top-ten è Virgilio Gosio anch’egli su Wolf GB08.

Successo tra le “GT” dove a vincere è con ampio margine è Mirko Zanardini su Lamborghini Huracan, con la quale stacca il tredicesimo tempo assoluto, mentre in “TRC” s’impone la Peugeot 308 Gti di Salvatore Tortora. Il velocissimo Harald Freitag fa sua con l’Opel Kadett GT/e la “E1” imitato da Rudi Bicciato con la Mitsubishi Lancer a rispettare il pronostico in Gruppo A-S mentre in N-S la spunta Carmelo Fusaro su Honda Civic. Selina Prantl mette tutti in riga tra le “Racing Start Plus” con la Mini JCW Challenge, oltre a primeggiare tra le dame; da evidenziare “scintille” e grande agonismo nel nuovo duello tra le Renault Clio di Ivano Cenedese e Gianluca Grossi separati di solo 0”19 a favore del primo. Spazio anche per Alessandro Giovannelli che fa su il gruppo “RSCup”. In gara c’erano anche le vetture delle categorie “Rally” dove la più veloce è stata la Ford Fiesta portata in gara da Andrea Dal Zotto.

Delle centonove vetture ad aver superato le verifiche sono state cento ad essersi classificate e tra questa anche la Peugeot 106 con la quale ha esordito al volante l’Assessore a Turismo e Sport del comune di Roana, Cesare Azzolini.

AUTO STORICHE – Con una prestazione di grande spessore a realizzare la miglior prestazione tra le vetture del passato è stato l’austriaco Harald Moessler con la sua Daren MK3 con la quale ha anche vinto la classifica del 1° Raggruppamento; nell’ipotetica assoluta sa preceduto la Fiat Formula Abarth di un velocissimo Alessandro Bertanza, primo nel 5° Raggruppamento mentre il secondo ha visto la vittoria di Umberto Pizzato autore della terza prestazione con la Porsche 911 RSR. Massimo Ronconi porta la Porsche 914/6 al successo nel 3° e nel 4° Michele Massaro festeggia con la sua BMW M3.

Una volta tagliato il traguardo tutte le vetture hanno poi proseguito sino al piazzale della Vecchia Stazione di Cesuna, area in cui è stato allestito il parco chiuso di fine gara. Infine la cerimonia delle premiazioni ospitata dall’adiacente Palaciclamino ha egregiamente calato il sipario su una riuscita edizione della Salita del Costo premiando la macchina organizzativa messa in campo dall’Automobile Club Vicenza, che è stato ottimamente coadiuvato dalla fattiva collaborazione delle amministrazioni comunali di Roana, Cogollo del Cengio e Caltrano.